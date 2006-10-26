Что даст украинцам соглашение об упрощении визового режима

Президент Европейской Комиссии Жозе БАРРОЗУ приветствует достижение договоренности между Украиной и Европейским Союзом относительно соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, об этом он заявил в канун саммита Украина-ЕС, который должен состояться 27 октября в Хельсинки.

“Я очень доволен согласованием соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, это будет означать, что украинцы отныне смогут более свободно и легко путешествовать в Европу, в то время, как будут увеличены усилия относительно прекращения нелегальной миграции”, - цитирует пресс-служба Ж.БАРРОЗУ.

Согласно сообщению пресс-службы, соглашение об упрощении визового режима, в частности, предусматривает, что решение относительно выдачи или отказа в выдаче визы будут приниматься на протяжении 10 дней и будет уменьшено количество документов, которые необходимо будет подавать для оформления визы. Кроме того, это соглашение предусматривает упрощенные критерии для выдачи многократных виз для многих групп людей, в частности, близких родственников граждан ЕС, водителей грузовиков, бизнесменов, студентов, журналистов и членов официальных делегаций. Кроме того, стоимость Шенгенской визы будет закреплена на уровне 35 евро. Бесплатные визы будут выдаваться близким родственникам граждан ЕС, студентам, инвалидам, журналистам и пенсионерам. Владельцы дипломатических паспортов смогут посещать страны Шенгенского соглашения без получения визы.

Соглашение о реадмиссии устанавливает четкие критерии когда и как возвращать лиц, которые незаконно проживают на территории стран-членов ЕС и Украины. Эти обязательства касаются как граждан Украины и стран-членов ЕС, так и лиц без гражданства. Положение соглашения о реадмиссии гражданах третьих стран и лиц без гражданства вступают в силу через 2 года переходного периода. Специальная ускоренная процедура возвращения лиц предусмотрена для граждан, задержанных в пограничных областях.