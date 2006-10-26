Черновецкий после скандала пригласил Тимошенко на прямой эфир

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ после сегодняшнего скандала в Киевсовете инициирует теледебаты с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что поведение депутатов от БЮТ сегодня во время заседания сессии Киевсовета является, на его взгляд, чистым хулиганством (Сегодня в сессионном зале Киевсовета произошли столкновения между депутатами, поскольку представители от БЮТ были против предложенного горизонтального (а не вертикального, как раньше) размещения в сессионном зале – УНИАН). Он считает, что именно Ю.ТИМОШЕНКО повлияла на позицию фракции.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что совсем недавно лично встречался с Ю.ТИМОШЕНКО, и она при встрече выражала одобрение действиям мэра. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул также, что на сегодняшний день ее фракция в других областях Украины голосует за поднятие тарифов.

«Это не честно. Это вообще двойные стандарты, которые я с удовольствием разоблачу при встрече с ней в прямом эфире на независимом ни от нее, ни от меня канале», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он сказал при этом, что, кроме как на телеэфире, с ней лично встречаться не будет. «Сегодня я разговаривал с руководством телеканала «Интер» для того, чтобы объявить о том, что я готов и вызываю ее на публичные переговоры и разговоры о будущем Киева в прямом эфире. Потому что разговаривать с ней один на один в любом варианте ее настроения вообще не имеет никакого смысла, потому что она не отвечает за свои слова», - сказал мэр Киева.

Он также спрогнозировал, что в Киевсовете на будущих сессиях будут происходить разные столкновения, но, по его мнению, в основном они будут инициироваться БЮТ. Объяснил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ это тем, что «она борется за власть любыми методами, в том числе и грязными, которые мне давным-давно известны… Я понимаю о чем идет речь...».

Депутаты БЮТ в Киевсовете, по мнению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, на сегодняшний день «закрепощены, они практически в кандалах».

Вместе с этим Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил журналистам, что внимательно изучит заявление и подготовленные БЮТ проекты решений по земле и по тарифам и лишь после этого будет голосовать по ним.

Мэр Киева также сказал, что люди из фракции БЮТ в Киевсовете, по его мнению, уходят потому, что во фракции нет стабильности, а не потому, что они занимают какие-то должности во власти. «Мне по-людски понятно, почему люди идут из фракции. Они хотят стабильности. Ни один из тех людей, кто вышел, не имели никаких должностей. Я по жизни вообще не способен ничем никому угрожать, потому что я таким грозным больше выгляжу во время ведения сессий, но в жизни я человек добродушный», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя заявление БЮТ о том, что люди из их фракции ушли те, кто находятся при власти или близко с ней, чтобы уберечь себя и свой бизнес.