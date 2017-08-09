В правительстве определились с количеством призывников в Нацгвардию в августе

Кабинет министров принял распоряжение "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в Национальную гвардию, и объема расходов для проведения призыва в августе 2017 года".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время заседания правительства без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 8 августа вступил в силу указ президента №178/2017 о дополнительном наборе на срочную службу в Национальную гвардию.

По информации пресс-службы Нацгвардии, «дополнительный отбор около 1 тыс. кандидатов для прохождения срочной службы в ряды Национальной гвардии проходит с целью подготовки к выполнению функции по охране органов и учреждений системы правосудия».

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Как разъяснили в НГУ, согласно пункту 39 раздела ХII закона «О судоустройстве и статусе судей», эта функция временно возложена на подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции: «Временно, на период до начала выполнения в полном объеме полномочий Службы судебной охраны, поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения к суду, а также охрана помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечение безопасности участников судебного процесса осуществляется подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии».

Набор срочников будет происходить исключительно в подразделения, выполняющие задачи по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых. К выполнению задач в зоне проведения АТО срочники привлекаться не будут.

7 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о проведении в августе 2017 года призыва граждан на срочную военную службу в Национальную гвардию. «Призвать в августе 2017 года на срочную военную службу в Национальную гвардию пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», - говорится в документе.