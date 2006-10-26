Наша Украина: внимание МИД России к теме голодомора идет во вред

“Наша Украина” заявляет, что предвзятое и зацикленное внимание МИД России к теме голодомора 30-х годов прошлого века как форме геноцида украинского народа являются негуманными и вредными для гармонизации украинско-российских взаимоотношений.

Об этом говорится в заявлении “Нашей Украины”, текст которого передан УНИАН.

“Голодомор 30-х как геноцид украинского народа, по мнению многих украинских и зарубежных исследователей, – это второе по масштабам массовое убийство по национальному признаку в ХХ веке: между армянской резней 1915 года и Холокостом против европейских евреев во время Второй Мировой войны. С сожалением констатируем: несмотря на то, что историки многих стран, проработав большие архивные ресурсы, дали объективную оценку голодомору, в настоящее время вокруг этой темы продолжают кипеть политические страсти и спекуляции преимущественно на территории России”, сказано в заявлении.

“Наша Украина”, по словам авторов заявления, “считает своей обязанностью успокоить российскую сторону: в геноциде украинского народа 30-х годов прошлого века виновны не россияне, а тоталитарная машина советской империи. Любым способом коммунистическая система стремилась уничтожить всю национальную идентичность на своей территорий, потому среди жертв ее деятельности мы видим украинцев, россиян, белорусов, казахов, грузин и представителей других национальностей и этносов”.

“Наша Украина” отмечает, что в истории межнациональных взаимоотношений у многих стран есть своя трагическая правда, за которой стоят миллионы мученических страданий и смертей соотечественников. Потому мы считаем недопустимыми и неконструктивными подобные высказывания государственного учреждения России, которые, фактически, оправдывают преступление против украинского народа, и заявляем, что это не способствует утверждению и развитию добрососедства между нашими странами”, подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, Россия критикует Украину за международные усилия признать голодомор геноцидом. Российские дипломаты считают, что украинские власти односторонне трактует события 30-х годов, что, по их мнению, бросает тень на украинско-российские отношения. Об этом говорится в заявлении, которое 25 октября обнародовало Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Украина добивается, чтобы голодомор 30-х годов признали геноцидом украинского народа и хочет вынести этот вопрос на Генеральную Ассамблею ООН в следующем году. По мнению внешнеполитического ведомства России, достаточно того, что мировое сообщество выразило соболезнования миллионам жертв голодомора, независимо от их национальности. Голодомор в Украине уже признали геноцидом 10 парламентов мира, а Верховная Рада Украины собирается вновь рассматривать этот вопрос.