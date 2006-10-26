Черновецкий поставит всех в рамки

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ признает, что сегодняшняя сессия Киевсовета на грани срыва, и призывает депутатов к согласованной работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, обращаясь к депутатам на пленарном заседании сессии.

При этом он подчеркнул, что не пойдет на уступки БЮТ и не хочет обсуждать сейчас на сессии вопрос размещения в сессионном зале депутатов.

«Я не пойду ни на какие уступки и никогда не шел на это. Мы найдем возможность поставить в законные рамки дорогую фракцию, в том числе и господина БРОДСКОГО», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

После этого секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ предложил депутатам возвратиться к повестке дня, рассмотреть запросы и заявления депутатов, а после этого обсудить вопрос о продолжении работы сессии. В частности, объявлять ли еще один перерыв в заседании для решения вопроса с местами депутатов в сессионном зале.

БЮТ предложил для начала утвердить повестку дня сегодняшнего заседания сессии. Представители других фракций Киевсовета также поддержали предложение начать работу, то есть рассмотреть повестку дня.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил депутатам принять повестку дня за основу. Состоялись уже 4 голосования по этому вопросу и каждый раз голосование имеет разный результат, но большей частью решение не принимается.

Однако пятое голосование также не состоялось, поскольку слово взяла депутат от Блока Кличко ПОРА-ПРП Наталия НОВАК и напомнила, что согласно регламенту, вопрос не может голосоваться больше двух раз. Она подчеркнула, что в соответствии с первым голосованием, решение не принято (“за” проголосовали 48 депутатов из 112 зарегистрированных в зале). Представители «Нашей Украины» при этом заявили, что их фракция не будет голосовать за принятие повестки дня, пока не будет обсуждено ее наполнение.

После выступлений депутатов других фракций относительно наполнения повестки дня, состоялось новое голосование и она была принята 102 голосами депутатов.