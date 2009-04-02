Регионалам намекают, что они сами себе подкузьмили с телевизором

Телеканал «Рада» осуществляет прямые трансляции пленарных заседаний Верховной Рады только после объявления председателем на сессии об открытии заседания.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя ВР Ольга ЧЕРНАЯ по поводу требования Партии регионов включить прямую трансляцию из сессионного зала парламента, работу которого сегодня заблокировали депутаты этой фракции.

В частности, такая работа телеканала “Рада” предусматривается Постановлением Верховной Рады Украины о порядке освещения работы парламента.

По словам О.ЧЕРНОЙ, по требованию заместителя руководителя фракции Партии регионов, председателя Комитета по вопросам Регламента Александра ЕФРЕМОВА организовать вопреки упомянутому постановлению прямую трансляцию из сессионного зала, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложил первому заместителю председателя ВР Александру ЛАВРИНОВИЧУ открыть заседание, создав тем самым условия для осуществления прямой трансляции из зала заседаний. Поскольку этого не произошло, трансляция из сессионного зала телеканалом «Рада» не осуществлялась, сказала пресс-секретарь.

При этом она отметила, что телеканал «Рада» сегодня работает в штатном режиме: ведутся прямые включения из кулуаров, транслируются брифинги представителей фракций и интервью народных депутатов Украины парламентскому телеканалу, как делается всегда в промежутки времени, когда не ведется прямая трансляция заседаний Верховной Рады.

В пятницу, 3 апреля, в 15.00 председатель Верховной Рады Украины выступит с официальным заявлением по поводу последних событий (конференц-зал), сообщила пресс-секретарь спикера.