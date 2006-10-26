Черновецкому удалось открыть сессию

12:40, 26 октября 2006
Политика
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В зале присутствуют 102 депутата Киевсовета

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ объявил сессию Киевсовета открытой.

Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва, объявленного секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пришел в сессионный зал и, обращаясь к депутатам, попросил их зарегистрироваться независимо от того, где кто сидит.

По результатам регистрации в зале присутствуют 102 депутата Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, сегодня в сессионном зале Киевсовета произошли столкновения между депутатами, поскольку представители от БЮТ были против предложенного горизонтального (а не вертикального, как раньше) размещения в сессионном зале.

 

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