Ющенко обменял Ярослава Мудрого на Белую Розу

В Президентском дворце в Хельсинки состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Финляндской Республики Тарьей ГАЛОНЕН.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины.

С украинской стороны в церемонии приняли участие супруга Президента Екатерина ЮЩЕНКО, министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Сергей ШЕВЧУК.

После официальной церемонии началась встреча президентов Украины и Финляндии в узком кругу, а также украинско-финские переговоры под председательством министра иностранных дел Украины Б.ТАРАСЮКА и министра по европейским делам, внешней торговле и развитию Финляндской Республики Паулы ЛЕГТОМЯКИ. По окончании встречи В.ЮЩЕНКО с Т.ГАЛОНЕН переговоры продолжаются под председательством двух президентов.

В начале встречи главы государств обменялись высокими государственными наградами. Президент Финляндской Республики вручил Президенту Украины «Орден Белой Розы». Президент Украины вручил Президенту Финляндской Республики орден Князя Ярослава Мудрого І степени.

После переговоров в расширенном составе президенты проведут встречу с представителями СМИ.

В Финляндии Президент Украины находится с официальным визитом.