В Киевраде подрались депутаты

В сессионном зале Киевского городского совета произошли столкновения между представителями фракции БЮТ и фракции Блока Леонида Черновецкого за места.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат от БЮТ Александр БРИГИНЕЦ сообщил журналистам, что эти столкновения произошли из-за того, что БЮТ занял места согласно решению регламентного комитета. В то же время депутаты от фракции Блока Черновецкого решили занять те же места, но уже согласно решению согласительного совета и мэра Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Представители Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО силой пытались поднять депутатов БЮТ с занятых мест, утверждает А.БРИГИНЕЦ.

Комментируя варианты распределения мест депутатов в сессионном зале, БРИГИНЕЦ отметил: «Версия такова - в первом ряду сидят бойцы ЧЕРНОВЕЦКОГО, потом сидят лояльные фракции, в конце зала сидит БЮТ. Это сделано для того, что если кто-то из БЮТ захочет подняться и выступить с трибуны, то всегда будет бригада ЧЕРНОВЕЦКОГО, которая сидит в первом ряду и может заблокировать все выходы».

Он объяснил, что регламентная комиссия предложила другую систему распределения мест для депутатов – как в Верховной Раде, когда каждая фракция занимает полосу, у нее есть места с первого по последний ряд. «Согласно этому решению, которое является законным, регламентная комиссия решает все вопросы, связанные с регламентом, а рассаживание - это вопрос именно регламента. Согласно решению, БЮТ принадлежит один блок (сектор) с начала до конца и второй блок наполовину. Поэтому депутаты от фракции Блока Черновецкого, которые убеждены, что это их места, прошли туда и начали вытеснять силой с этих мест депутатов БЮТ», - сказал А.БРИГИНЕЦ. По его словам, депутаты от Блока Черновецкого “вытягивали по одному депутату от БЮТ и так постепенно хотели занять их места”.

«Теперь нас пытаются вытянуть из зала, рекомендуя входить нам по карточкам (для голосования – УНИАН) куда-то на другой этаж», - прибавил А.БРИГИНЕЦ, отметив, что ранее карточки депутатам вручали при регистрации перед началом сессии.

Сессия Киевсовета, начало которой запланировано на 10.00, до сих пор не начала своей работы, поскольку депутаты еще продолжают получать карточки, выходя по одному из зала.

Относительно позиции других фракций Киевсовета по поводу мест для депутатов в зале, то А.Бригинец сказал, что фракция ПОРА-ПРП также настроена, как и БЮТ, «и абсолютно понятно, что в «Нашей Украине» разные взгляды, они выжидают... То есть, происходит все как везде, так и здесь – «Наша Украина» всегда ожидает и смотрит, как договорятся другие».

В свою очередь депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ, который непосредственно принимал участие в столкновении, заявил журналистам: «ЧЕРНОВЕЦКИЙ во главе с младшим ЧЕРНОВЕЦКИМ предпринял попытку захватить места».

Как рассказал М.БРОДСКИЙ, он пытался защитить депутата Юрия ДМИТРУКА (БЮТ), но «они на меня напали, их было 4 мужчин. У Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО, кроме жажды убить меня, я ничего больше не видел. У меня такое впечатление, что эти люди пришли сюда в зал, и уверен в этом, что они не пришли защищать киевлян. Они пришли решать свои вопросы», - добавил М.БРОДСКИЙ.