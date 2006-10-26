Гриценко в услугах Путина не нуждается

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что Украина не рассматривает вопрос о привлечении мощностей Черноморского флота РФ для обеспечения собственного суверенитета и независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам министр обороны сообщил сегодня журналистам во время рабочей поездки во Львов.

«Украина в состоянии самостоятельно, собственными силами, с опорой, в случае необходимости, на собственные Вооруженные силы в случае военной угрозы обеспечить свой суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность наших границ и невмешательство в наши внутренние дела, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что с учетом дружественных отношений со странами - соседями Украины не видит причин, по которым украинское руководство может обратиться за вооруженной помощью к другому государству.

«Мы способны сами обеспечить интересы нашего государства. Мы не рассматриваем в наших планах развертывание или применение Вооруженных сил, предоставление помощи со стороны ЧФ РФ – мы способны сделать это сами», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, он отметил, что ЧФ РФ будет находиться в Украине до 2017 года, и Украинское государство сделает все необходимое для его эффективного функционирования.

«ЧФ России находится в нашем государстве в виде исключения, поскольку Конституция не предусматривает постоянного базирования на территории нашего государства иностранных войск», - сказал А.ГРИЦЕНКО. «Я убежден, что на территории Украины не должно быть, и не будет постоянного базирования каких-либо войск иностранных государств – то ли стран - членов НАТО, то ли стран - членов Ташкентского договора о коллективной безопасности СНГ – не будет на территории Украины постоянных баз американских, польских, немецких, российских, белорусских или каких-либо других», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Президент РФ Владимир ПУТИН 25 октября в ходе "прямой линии" заявил, что Россия готова, в случае обращения Украины, защитить ее от вмешательства извне во внутриукраинские дела.

"Если украинское руководство посчитает возможным обратиться к нам за помощью, мы готовы, не погружаясь в эти проблемы, не втягивая Россию в решение проблем подобного рода, содействовать нашему ближайшему соседу, без всякого преувеличения, братской республике Украина, к тому, чтобы защитить ее, если у кого-то возникнет такое искушение вмешиваться во внутренние дела Украины извне. Дать возможность украинскому руководству и народу самостоятельно решать эти проблемы", - сказал Президент РФ, отвечая на вопрос, может ли Россия содействовать в решении проблемы крымских татар.

В.ПУТИН отметил, что проблема крымских татар - очень чувствительный вопрос, а Россия является многонациональным государством со своей тысячелетней культурой решения межэтнических проблем. "Сегодня нужно исходить из сложившихся реалий. Крым - это часть Украины, и мы не можем вмешиваться во внутренние дела другой страны", - сказал Президент РФ.

При этом он отметил, что России небезразличны события, которые происходят в Крыму.