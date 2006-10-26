Сегодня у Мороза и Януковича - большой праздник

Сегодня проходят торжества по случаю 15-й годовщины со дня основания Социалистической партии Украины. В торжественном заседании Политсовета и ЦКК СПУ примут участие председатель СПУ А.Мороз, народные депутаты - члены фракции Соцпартии в Верховной Раде Украины, члены Политсовета СПУ, ветераны партии. Будет презентована монография секретаря Политсовета СПУ В.Шибко "История демократического социализма". Также будет работать фотовыставка, посвященная развитию и становлению Соцпартии. По завершении торжеств состоится пресс-конференция председателя СПУ Александра Мороза .

Как сообщал УНИАН, сегодня же празднует свое 9-летие Партия регионов. Лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что за девять лет существования Партии регионов наибольшим испытанием для нее стала деятельность в оппозиции. Об этом говорится в обращении В.ЯНУКОВИЧА к однопартийцам по случаю 9-летия с момента создания Партии регионов.