Янукович снова собрался засыпать рвы

Лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что за девять лет существования Партии регионов наибольшим испытанием для нее стала деятельность в оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом говорится в обращении В.ЯНУКОВИЧА к однопартийцам по случаю 9-летия с момента создания Партии регионов.

«В это время неприкрытых гонений и, прямо скажем, политических преследований, когда только за принадлежность к Партии регионов человека могли уволить с работы, когда нашу политическую силу пытались списать со счетов, вычеркнуть из жизни общества, «регионалы» не дрогнули, проявили волю и выдержку, вопреки всему шли к людям и находили их поддержку», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. «Для нас работа в оппозиции была и временем очищения. Партия избавилась от балласта, от тех, кто под ее знаменами хотел прорваться к теплым местам и занять кресла в уютных кабинетах. Но вместо них наши ряды пополнялись настоящими бойцами, убежденными в правоте нашего дела, готовыми работать с людьми и для людей», - отмечается в приветствии.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, сейчас перед Партией регионов стоят более трудные и ответственные задачи. «В наших руках, без преувеличения, судьба державы. И мы сделаем все для того, чтобы объединить страну, засыпать рвы недоверия и вместе поведем Украину к новой жизни, к подлинному процветанию, не словами, а делами улучшая жизнь людей», - заявляет он.