Ющенко признал, что такой Конституции, как у него, еще никто не предлагал

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на поддержку в обществе предложенных им конституционных изменений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов в Миргороде.

«Я абсолютно спокоен, что эти предложения получат поддержку в обществе, надеюсь, что и в парламенте», - сказал глава государства.

Президент отметил, что он готов пройти путь общественной дискуссии и выйти на общенациональное согласие относительно изменений к Основному Закону. В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что предложенные им изменения являются последними шагами, которые ликвидируют остатки административного тоталитарного уклада в конституционном строе Украины.

«Изменения Конституции должны строиться на традициях, акцептованных в демократических странах», - сказал глава государства. Он отметил, что таких изменений до сих пор никто еще не предлагал, и подчеркнул, что они предусматривают отказ от значительного объема полномочий, которыми сейчас владеет Президент. В первую очередь, речь идет о праве принимать участие в формировании местной и центральной исполнительной власти.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что основной приоритет предлагаемых изменений - децентрализация властных полномочий, начиная с Президента. В целом он пояснил, что предложенные им изменения имеют целью создать стабильную систему работы государственной власти, что должно вывести страну из перманентного политического кризиса, который существует на протяжении многих лет из-за чрезмерной концентрации и дублирования властных полномочий.

«Нынче политические силы, которые приходят в украинский парламент, в лице 2-3 человек, в сущности, могут делать зонтик над всей системой не только исполнительной власти, но и над другими институтами государства», - сказал Президент. В качестве примера он привел прецеденты политического давления парламента на Национальный банк, Фонд государственного имущества, систему органов прокуратуры и судебную власть. «Под партийный принцип угодила вся система государственного устройства», - констатировал В.ЮЩЕНКО.

С учетом этого, он объяснил, почему предложил ввести двухпалатный парламент в Украине. По словам Президента Украины, верхняя палата могла бы обеспечить стабильную работу государственных институтов и избавить ее от политической расцветки, а нижняя палата - формировать исполнительную власть, принимать законы и заниматься политической деятельностью. При этом глава государства опроверг тезис о том, что двухпалатный парламент может быть присущ странам с федеральным устройством.

«Возникает вопрос, как сделать так, чтобы все институты власти стали взаимосбалансированными, и в то же время представляли единую украинскую власть. Предложение состоит из очень ясных 9-10 шагов, которые нам нужно сделать, чтобы, наконец, решить извечную проблему конфликта власти, продолжающегося в Украине многие годы. Вопрос не в персонах, вопрос в процессах», - сказал Президент, заметив, что в целом речь идет о демократических принципах, которые сформировали бы европейские основы публичной власти и государственного строя.

Как сообщал УНИАН, 31 марта В.ЮЩЕНКО передал председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ проект новой Конституции и попросил рассмотреть его в парламенте как безотлагательный.

В проекте новой Конституции глава государства, среди прочего, предлагает назвать парламент Национальным Собранием Украины, которое будет состоять из Палаты депутатов и Сената, создать институты народной законодательной инициативы, а также институт местной инициативы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предлагает запретить одновременное проведение выборы главы государства, народных депутатов и в органы местного самоуправления, а также установить новое административно-территориальное устройство и новые принципы местного самоуправления.

Также он предлагает провести президентские выборы 17 января 2010 года, а парламентские - через шесть месяцев со дня вступления в действие новой Конституции.