У Кличко прогнозируют задержки с зарплатами бюджетников в Киеве

За два первых месяца 2009 года доходы столичной казны уменьшились более, чем на 400 миллионов гривен. Об этом заявил один из лидеров блока Виталия Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Сравнение поступлений в бюджет за январь-февраль 2009 года с аналогичным периодом в прошлом году свидетельствует, что доходы Киева сократились более чем на 400 миллионов гривен. Вследствие этого значительно уменьшились бюджетные расходы», - сказал политик.

По данным Дмитрия Андриевского, на 100 миллионов гривен сократились расходы на социальную защиту и социальное обеспечение, на 138 миллионов гривен – на жилищно-коммунальное хозяйство, на 63 миллиона гривен – на транспорт, дороги и связь.

«Такими темпами до конца года Киев соберет не больше 10 миллиардов гривен, а потратит меньше 9 миллиардов гривен. Это значит, что ни одна социальная программа не будет выполнена, зарплаты бюджетникам будут выплачиваться несвоевременно, и киевляне останутся с кризисом один на один», - отметил Дмитрий Андриевский.