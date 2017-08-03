Путин не понимает пределов власти Трампа - Time

В каждой попытке завязать дружбу с Западом президент Владимир Путин, кажется, ждет, что лидеры других стран смогут преодолеть все ограничения своих полномочий, так же, как и он в России. И они всегда его разочаровывают. Хотя никто не сделал это так зрелищно, как президент США Дональд Трамп.

Об этом на страницах Time пишет журналист Саймон Шустер, который напоминает, что на прошлой неделе Конгресс отправил на подписание Трампу законопроект о введении новых санкций против Москвы за вмешательство в американские выборы, передает ZN.UA.

И это менее чем через месяц после того, как президенты США и России встретились в Германии во время саммита G20.

"Многим в Москве этот документ доказал, что Трамп - беспомощный лидер, неспособный выполнить свои громкие обещания "подружиться с Россией". Ведь поскольку Трамп не может справиться со своими депутатами, значит он слабый", - прокомментировал российский политолог Алексей Макаркин.

Шустер замечает, что Макаркин, так же как и Путин, не учел одно обстоятельство. Члены Конгресса США включительно с республиканцами - не "свои депутаты" для Трампа. Они - равноценная ему ветвь власти, так же как и судебная власть, которая неоднократно блокировала иммиграционные инициативы президента.

"Это непонимание границ исполнительной власти берет свое начало с ранних лет президентства Путина, в течение которых он взял под контроль российскую прессу и почему-то решил, что его западные коллеги могут сделать то же самое в своих странах", - говорится в статье.

В российской пропаганде неспособность Трампа подавить американские СМИ подается как признак того, что США на самом деле руководит "могучая политическая клика", которая на этот раз выступает против президента.

Автор отмечает, что Кремль, очевидно, все еще надеется, что Трамп сломает американскую систему и вернется к союзу с Москвой. В свою очередь, Запад очень долго ждал, что Россия изменит свое поведение и ситуация изменится к лучшему. Но, похоже, этих изменений не стоит ждать скоро.

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Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России.

Документ законодательно закрепляет действующие санкции против России, создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США относительно ослабления антироссийских санкций, а также предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте.

Также он усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики, предусматривается введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности, а также введение санкций в отношении лиц, которые отвечают за нарушения прав человека на оккупированной РФ территории, которые действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ.

При этом Трамп призвал Конгресс воздержаться от использования закона о новых санкциях против РФ в ущерб усилиям США и Евросоюза урегулировать конфликт в Украине. Также, по его словам, этот закон не должен использоваться для препятствования усилиям администрации президента США устранить любые непредвиденные последствия для американского бизнеса и европейских союзников.