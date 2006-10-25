Блок Тимошенко требует отставки Кабмина

Блок Юлии Тимошенко считает, что “полный и безусловный провал правительства на газовых переговорах заслуживает немедленной отставки Кабинета Министров Украины” и требует рассмотрения вопроса газовой политики на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом идет речь в заявлении БЮТ, переданном УНИАН пресс-службой блока.

В документе отмечается: “правительство ЯНУКОВИЧА заявило о новой цене на российский газ (130 долларов за тысячу кубических метров) как о безоговорочной и чуть ли не окончательной победе украинской политики в мире. Результаты переговоров ЯНУКОВИЧА с ФРАДКОВЫМ подаются как сто первый подвиг Геракла, хотя еще всего год назад Партия регионов выступала против цены 95 долларов, считая ее разрушительной для экономики страны, и обещала после выборов отменить эту цену и вернуться к существующим долгосрочным межправительственным соглашениям с Россией и Туркменистаном по обеспечению Украины природным газом”.

Авторы заявления напоминают, “что цена 95 долларов за тысячу кубометров газа, которую в свое время привез из Москвы премьер Юрий ЕХАНУРОВ вместе с "РосУкрЭнерго", была воспринята украинским политикумом и обществом как государственная измена. Именно за контракты с "РосУкрЭнерго" и цену 95 долларов правительство ЕХАНУРОВА было отправлено в отставку, за которую, между прочим, довольно дружно проголосовала и фракция Партии регионов. Сегодня же премьер ЯНУКОВИЧ пытается подать цену в 130 долларов как свою личную большую победу”.

Учитывая это, Блок Юлии Тимошенко заявляет, что “наибольшей ошибкой энергетической политики Украины за все годы независимости стал отход от долгосрочных межправительственных соглашений о поставках газа до 2010 года и разрушение стабильной схемы, которая связывала цену за газ с платой за транзит. Это стало первым шагом к коллапсу в сфере межгосударственных отношений между Украиной и Российской Федерацией по всему периметру «щепетильных вопросов» между двумя государствами. К сожалению, правительство ЯНУКОВИЧА восприняло эти ошибки как руководство к действию и преумножило все негативные результаты”.

По убеждению БЮТ, правительство В.ЯНУКОВИЧА “пытается манипулировать фактами и выдавать собственный непрофессионализм и некомпетентность за триумф”. Впрочем, новая ценовая политика ЯНУКОВИЧА на энергетическом рынке приведет к новой волне роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, банкротству семей и жилищно-коммунальных предприятий, банкротству НАК "Нафтогаз Украины" и потере государственной собственности на этот стратегический объект, существенному снижению прибылей промышленных предприятий одновременно с падением ВВП и полным разбалансированием бюджета страны, прогнозирует Блок Юлии Тимошенко.

“Ситуация, сложившаяся с поставками газа в Украину, используется для построения системы внешнего управления нашей страной. Эта ситуация стала возможной в результате возвращения к власти старых кланов во главе с ЯНУКОВИЧЕМ”, - говорится в заявлении.

Блок Юлии Тимошенко считает, что “полный и безусловный провал правительства на газовых переговорах заслуживает немедленной отставки Кабинета Министров Украины, уже не говоря о других авантюрах «команды профессионалов», наподобие махинаций с НДС, восстановлении теневых свободных экономических зон, «крышевании» “РосУкрЭнерго”, «монголо-татарской» кадровой политики и др.

Как говорится в заявлении, Блок Юлии Тимошенко официально предупреждает всех чиновников, которые имеют отношение к газотранспортной системе, “прекратить опасные и безответственные разговоры о возможности передачи украинской ГТС за долги или создания каких-то странных консорциумов. Мы заявляем: хотя бы один шаг в направлении утраты ГТС – основы украинского энергетического суверенитета - будет расценен как государственная измена определенных должностных лиц с соответствующими последствиями”.

БЮТ обращается к Президенту Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины с требованием срочно рассмотреть вопрос газовой политики на заседании СНБО.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Москве компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) и ЗАО «УкрГаз-Энерго» (Украина, Киев) подписали дополнение к Договору купли-продажи природного газа от 2 февраля 2006 г. на 2006-2010 годы, согласно которому, в 2007 году в адрес ЗАО «УкрГаз-Энерго» будет поставлено не меньше 55 млрд. кубометров природного газа среднеазиатского происхождения по цене 130 дол. за 1000 кубометров.