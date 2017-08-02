Трамп о новых санкциях против России: не должны препятствовать усилиям США и ЕС урегулировать конфликт в Украине

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс воздержаться от использования закона о новых санкциях против РФ во вред усилиям США и Евросоюза урегулировать конфликт в Украине.

Об этом говорится в заявлении Трампа по случаю подписания соответствующего закона, текст которого размещен на сайте Белого дома.

«Моя Администрация особенно надеется, что Конгресс воздержится от использования этого несовершенного закона, чтобы сделать невозможной нашу важную работу с европейскими союзниками по урегулированию конфликта в Украине», - подчеркивается в заявлении.

Также, по его словам, этот закон не должен использоваться для предотвращения усилий администрации президента США устранить любые непредвиденные последствия для американского бизнеса и союзников.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 августа, президент США подписал закон о введении новых санкций против России.

Напомним, ранее 98 из 100 членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР. Законопроект также был одобрен Палатой представителей и направлен на подпись президенту.

Документ, среди прочего, законодательно закрепляет действующие санкции против России, а также создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США об ослаблении санкций против РФ.

В свою очередь, в российском МИД назвали новые санкции "незаконными".

Кроме того, против санкционного закона выступили дипломатические ведомства Франции и Германии.

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль призвал США согласовывать вместе с партнерами из ЕС политику санкций в отношении России.

Он раскритиковал возможность применения санкций для реализации собственных интересов: "Санкционная политика не является ни подходящим, ни надлежащим инструментом для содействия интересам национальных экспортеров и собственного энергетического сектора".

В то же время, в МИД Франции заявили, что одобренный Палатой представителей США законопроект нарушает международное право.