Ющенко начнет очищение Нашей Украины с «базовой точки»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с членами Президиума политической партии "Народный Союз “Наша Украина".

Как сообщает пресс-служба главы государства, в начале встречи Президент подчеркнул, что «Народный Союз «Наша Украина» нуждается в смелых четких шагах для обновления.

«Сегодняшний президиум - это базовая точка, с которой мы должны начать очищение», - сказал Президент.

Глава государства очертил ряд организационных шагов для партии.

Во-первых, по мнению В.ЮЩЕНКО, необходимо избрать нового председателя Центрального исполнительного комитета НСНУ и председателя Совета партии, провести перерегистрацию членов партии на протяжении одного месяца. В.ЮЩЕНКО предложил создать рабочую группу, которая наработает изменения в устав партии и определится с кураторами по регионам от Президиума НСНУ для усиления организационной работы и координации партийных структур.

Кроме того, Президент предложил увеличить состав Президиума партии до 21 человека.