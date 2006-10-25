Регионы поняли, что точку ставить рано

Партия регионов готова продолжать переговоры с «Нашей Украиной» о расширении существующей парламентской коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на народного депутата от этой партии Елену ЛУКАШ.

«Наша позиция понятна, мы всегда готовы к конструктивному диалогу по расширению антикризисной коалиции на паритетных принципах. Мы делали и будем делать для этого все возможное», - сказала Е.ЛУКАШ.

Народный депутат считает, что Партия регионов демонстрирует «верх лояльности и прагматичной терпимости по отношению к своим оппонентам». По ее словам, партия ответственна за действия власти независимо от того, кто является ее партнерами. «Вопрос заключается в том, готова ли «Наша Украина» разделить с нами такую ответственность», - сказала она.

По мнению Е.ЛУКАШ, присутствие в оппозиции политической силы, лидером которой является Президент Украины и представители которой занимают должности председателей многих местных государственных администраций в Украине, кажется не совсем логичным. «Заявление почетного председателя НСНУ, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО (на съезде партии 21 октября) свидетельствует о том, что в данном вопросе еще рано ставить точку», - резюмировала народный депутат.