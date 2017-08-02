Луценко пообещал экстрадировать Саакашвили, если этого потребует Грузия - журналист

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал экстрадировать экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Грузию по его прибытии в Украину. Об этом сообщил журналист Николай Фельдман на своей странице в Facebook.

Такое обещание глава ГПУ сделал во время встречи с блогерами 1 августа. Луценко подчеркнул, что у него не будет другого выхода.

Читайте такжеСаакашвили отрицает, что обвинял Украину во вмешательстве в выборы президента США

При этом в комментариях также присутствовавшая на встрече с генпрокурором блогер Екатерина Золотарева уточнила, что Луценко не говорил о немедленной экстрадиции Саакашвили.

«Он сказал, что если грузины еще раз сделают запрос, тогда по закону он это сделает. А не он собирается экстрадировать его сам прямо сейчас», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 27 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили гражданства Украины. В АП объяснили, что прекращение гражданства связано с подачей Саакашвили недостоверной информации при оформлении украинского гражданства.