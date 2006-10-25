Азаров: готовы ли мы на черное говорить ”белое”?

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Никола АЗАРОВ отрицает сообщение СМИ о якобы выдвинутых Россией политических требованиях в обмен на дешевый газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Києве.

«Я был на всех переговорах и знаю, что на всех переговорах не поднималось политических требований. Абсолютно. Зачем придумывать?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что попросил своих коллег в правительстве не оправдываться за то, чего не было. «Кто-то чушь несет, кто-то придумывает, кто-то специально выдвигает какие-то нелепые версии, а мы должны оправдываться? Но кто увязывал цену на газ со вступлением в ВТО? Откуда все это взяли?», - сказал Н.АЗАРОВ. Он добавил, что такие условия нигде не записаны и никто их не выдвигал.

«Чем дальше слушаешь, тем больше удивляешься. Но есть же здравый смысл или нет? Или мы готовы ради поставленной перед нами задачей на черное говорить «белое»?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 октября газета «Коммерсантъ Украина» со ссылкой на свои источники в «Газпроме» и российском правительстве сообщила, что Россия требует от Украины ряд политических и экономических уступок в обмен сохранения цены на газ в 2007 году на уровне 130 дол. за тысячу кубометров.

“Москва требует скорейшего проведения референдума относительно вступления Украины в НАТО, продления сроков пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины после 2017 года, а также пятилетнего сотрудничества с компанией RosUkrEnergo», - пишет издание.

При этом, по данным газеты, Россия готова сохранить цену в 130 долларов за тысячу кубометров, даже при выполнении всех вышеперечисленных условий, только на 1 год.

Издание утверждает, что Москва рассчитывает на успешное завершение переговоров во время встречи премьеров двух стран, которая состоится в Киеве 24 октября.