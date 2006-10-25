Президент Украины заинтересован принять участие в саммите СНГ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заинтересован принять участие в ближайшем саммите глав государств СНГ.

Об этом журналистам сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЧАЛЫЙ напомнил, что саммит глав государств СНГ, который планировался на 17 октября, был перенесен по инициативе нескольких президентов. Сейчас, по словам А.ЧАЛОГО, «дата устанавливается по дипломатическим каналам». Он отметил, что одним из предложений является 28 ноября, однако «это только предложение, оно в работе».

В то же время А.ЧАЛЫЙ подчеркнул, что Президент заинтересован принять участие в будущем саммите, поскольку ряд инициатив, которые он высказал на неформальном саммите СНГ в Казани (РФ), будет вынесен на рассмотрение на следующем саммите.

А.ЧАЛЫЙ также сообщил, что во время вчерашней встречи Президента Украины с премьер-министром России Михаилом ФРАДКОВЫМ, В.ЮЩЕНКО получил приглашение на неформальный саммит глав государств СНГ, который состоится в середине будущего года в Москве.