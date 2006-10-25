Путин высказал готовность защитить ”братскую республику” Украину

Россия готова в случае обращения Украины оградить ее от вмешательства извне во внутриукраинские дела, заявил Президент РФ Владимир ПУТИН, отвечая в ходе "прямой линии" на вопрос о ситуации в Крыму.

"Если украинское руководство посчитает возможным обратиться к нам за помощью, мы готовы будем, не погружаясь в эти проблемы, не втягивая Россию в решение проблем подобного рода, оказать содействие нашему ближайшему соседу, без всякого преувеличения, братской республики Украины, к тому, чтобы оградить ее, если у кого-то возникнет такой соблазн, вмешиваться во внутренние дела Украины со стороны. Дать возможность украинскому руководству и народу самостоятельно решать эти проблемы", - сказал Президент РФ, отвечая на вопрос, может ли Россия посодействовать в решении проблемы крымских татар.

Как сообщает РИА «Новости», В.ПУТИН отметил, что проблема крымских татар - очень чувствительный вопрос, а Россия является многонациональным государством со своей тысячелетней культурой решения межэтнических проблем. "Сегодня нужно исходить из реалий, которые сложились. Крым - это часть Украины, и мы не можем вмешиваться во внутренние дела другой страны", - сказал Президент РФ.

При этом он отметил, что России небезразличны события, которые происходят в Крыму.