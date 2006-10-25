Мороз ждет сигнала от помаранчевых министров

Верховная Рада Украины в понедельник, 30 октября, на Согласительном совете решит, отправлять ли в отставку министров – членов “Нашей Украины” во вторник, 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Он отметил, что на сегодняшний день, кроме министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, никто из членов правительства не отозвал своего заявления, а Ю.ЛУЦЕНКО сделал это в тот же день, когда и написал заявление об отставке.

А.МОРОЗ отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО просил отправить его в отставку на основании того, что не может эффективно сотрудничать в правительстве, но в тот же день написал заявление об отзыве заявления «на основании гарантий, которые ему дали руководители – Президент, премьер и председатель Верховной Рады».

В то же время А.МОРОЗ заметил, что лично он с Ю.ЛУЦЕНКО не встречался и никаких гарантий ему не давал.

Говоря об отставке министров, председатель парламента отметил, что этот вопрос вообще может пока не рассматриваться, если будут возобновлены переговоры по созданию широкой коалиции. «Я надеюсь, что работа будет продолжена, и сигналом может быть реакция министров из «Нашей Украины»: хотят ли они идти в отставку, или нет», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что проблемы заменить министров не существует и, по его мнению, это можно сделать за один день. Председателю ВР неизвестно, возобновились ли такие переговоры уже, но, судя по выступлению Президента на съезде партии “Наша Украина” и изменениям, которые происходят в этой политической силе, А.МОРОЗ надеется, что переговоры возобновятся.

«Мы готовы. Собственно говоря, основной аргумент о невозможности расширения коалиции приводился такой: антикризисная коалиция выступает против Универсала (национального единства). Я хочу с самого начала сказать: это неправда, такого не было никогда, и не потому что я хочу пойти на попятную», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что он в свое время предлагал «Нашей Украине» подписать соглашение, в которое бы вошли все пункты Универсала, а коммунисты бы подписали это соглашение с замечаниями.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в секретариате Верховной Рады были зарегистрированы заявления об отставке министров от блока «Наша Украина»: министра юстиции Романа ЗВАРИЧА, министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО, министра культуры Игоря ЛИХОВОГО, а также заявление от министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО (Ю.ЛУЦЕНКО назначен в Кабмин по договоренности между Президентом и премьером).