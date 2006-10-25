Инцидент на Кабмине: Янукович прекратил ”юмор” Тарасюка

Премьер-министр Виктор Янукович во время заседания Кабмина сделал замечание министру иностранных дел Борису Тарасюку за то, что тот смеялся.

Это произошло во время вступительного слова премьера, который рассказывал о плохих расчетах за потребленный газ в Украине.

Янукович прервал свое выступление, сказав: "Тарасюк! У вас юмор... Я скажу, какой будет юмор. Послушайте, когда я говорю. На вашем месте, я бы не улыбался".

После этой фразы Тарасюк прекратил смеяться и Янукович продолжил свое вступительное слово.

Украинская правда