Инцидент на Кабмине: Янукович прекратил ”юмор” Тарасюка
11:26, 25 октября 2006Политика
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Премьер попросил министра послушать
Премьер-министр Виктор Янукович во время заседания Кабмина сделал замечание министру иностранных дел Борису Тарасюку за то, что тот смеялся.
Это произошло во время вступительного слова премьера, который рассказывал о плохих расчетах за потребленный газ в Украине.
Янукович прервал свое выступление, сказав: "Тарасюк! У вас юмор... Я скажу, какой будет юмор. Послушайте, когда я говорю. На вашем месте, я бы не улыбался".
После этой фразы Тарасюк прекратил смеяться и Янукович продолжил свое вступительное слово.
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