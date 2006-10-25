Янукович одно из главных заданий поручил Азарову

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил первому вице-премьер-министр, министру финансов Николаю АЗАРОВУ на протяжении ноября разработать и принять в парламенте изменения в бюджет-2006

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Одна из главных задач на эти два месяца – исправить бюджет. Мы это должны сделать в ноябре», - сказал премьер.

Он отметил, что сегодня он планирует встретиться с главами областных государственных администраций для того, чтобы изучить, какие на сегодня есть проблемы с финансированием приоритетных программ.

В.ЯНУКОВИЧ также попросил министров внимательно изучить ситуацию с финансированием приоритетных программ по их отраслям и подать соответствующие предложения министерству финансов.

«Одна из главных задач – преодоление дефицита бюджета, потому я просил бы очень внимательно решить этот вопрос», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил Н.АЗАРОВУ при окончательной доработке проекта бюджета на следующий год учесть достигнутые вчера договоренности о поставках газа в Украину и цене на него.