Янукович одно из главных заданий поручил Азарову
Продолжается заседание Кабмина
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил первому вице-премьер-министр, министру финансов Николаю АЗАРОВУ на протяжении ноября разработать и принять в парламенте изменения в бюджет-2006
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.
«Одна из главных задач на эти два месяца – исправить бюджет. Мы это должны сделать в ноябре», - сказал премьер.
Он отметил, что сегодня он планирует встретиться с главами областных государственных администраций для того, чтобы изучить, какие на сегодня есть проблемы с финансированием приоритетных программ.
В.ЯНУКОВИЧ также попросил министров внимательно изучить ситуацию с финансированием приоритетных программ по их отраслям и подать соответствующие предложения министерству финансов.
«Одна из главных задач – преодоление дефицита бюджета, потому я просил бы очень внимательно решить этот вопрос», - сказал он.
В.ЯНУКОВИЧ также поручил Н.АЗАРОВУ при окончательной доработке проекта бюджета на следующий год учесть достигнутые вчера договоренности о поставках газа в Украину и цене на него.