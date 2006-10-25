Янукович пообещал министрам дубиной их не гонять

1 ноября Кабинет Министров Украины заслушает отчеты министров о проблемах в закрепленных за ними регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал сегодня, открывая заседание правительства.

«На следующем заседании правительства будут отчеты министров по закрепленным за ними регионам», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что прежде всего речь идет о проблемах, связанных с началом отопительного сезона, а также о проблемах с бюджетным финансированием.

При этом премьер попросил министров тщательным образом подготовиться. «Дубиной гонять вас не буду, прошу меня понять», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.