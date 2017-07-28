Что писали иностранные СМИ об Украине: лишение Саакашвили украинского гражданства и набор судей Верховного Суда (инфографика)

Топ-темой упоминаний Украины в мировых СМИ стало лишение Михеила Саакашвили украинского гражданства. По данным аналитиков Corestone Corp, чаще всего об этом писали американские СМИ, которые посвятили этой неделе Украине 30 публикаций, только три из которых были положительными.

Американский аналитический центр Atlantic Council опубликовал три статьи, в которых высоко оценивались процесс набора новых судей Верховного Суда Украины.

"Процесс отбора судей Верховного Суда Украины проходил на высоком уровне несмотря на заявления общественных активистов относительно его непрозрачности", - говорится в материале.

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Также зарубежные медиа освещали тему открытия в Украине многочисленных предприятий тяжелой промышленности, что, по мнению аналитиков Atlantic Council, способствует экономическому росту Украины. Неизменной на страницах иностранных медиа остается тема постепенной имплементации реформ, которые "часто остаются незамеченными широкой общественностью как в Украине, так и за ее пределами". При этом, по мнению иностранных СМИ, "процесс реформ в Украине превысил все возможные ожидания".