Репрессии и нарушения прав: МИД Украины выразил России протест из-за увеличения тюремного срока Зейтуллаеву

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Верховного суда России увеличить до 15 лет срок заключения гражданина Украины, крымского татарина Руслана Зейтуллаева, незаконно осужденного по сфабрикованным обвинениям в организации террористической организации и осуществлении террористической деятельности на территории временно оккупированной АР Крым. Об этом говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой МИД Украины.

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«Устроенное российской стороной судилище над Русланом Зейтуллаевым является ярким примером применения оккупационными властями репрессий против крымскотатарского народа и нарушения основных прав человека и свобод», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В связи с этим МИД требует от российской стороны немедленно прекратить преследования мирных граждан Украины, а также выполнять приказ Международного суда ООН о прекращении противоправных действий в отношении представителей крымскотатарского народа.

«Призываем мировое сообщество осудить антигуманную и противоправную деятельность судебных органов Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью освобождения всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России и на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июля, Верховный суд России увеличил Зейтуллаеву срок заключения с 12 лет до 15. Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористической группировке» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористической группы. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. 26 апреля 2017 суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам заключения.