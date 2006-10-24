Выборы лидера обновленной Нашей Украины будут нелегкими

Глава Ровенской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК, который также является председателем областной организации партии “Народный Союз «Наша Украина», прогнозирует нелегкие выборы нового лидера обновленной “Нашей Украины” в ходе второго этапа ІІІ съезда партии.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге, посвященном первому этапу ІІІ съезда НСНУ он отметил, что выборы партийного лидера будут нелегкими, единодушия в этом вопросе не будет. Потому В.Матчук не исключил, что председателя “Нашей Украины” 11 ноября придется избирать путем тайного голосования.

Он не назвал кандидатов на должность будущего лидера обновленной «Нашей Украины», хотя больше других в этом контексте упоминал фамилию Юрия ЕХАНУРОВА. Губернатор также отметил, что ровенская облорганизация «Нашей Украины» еще не пришла к определенному мнению по кандидатуре.

В.Матчук также отметил, что «тело партии здорово, нужно только сменить ее руководство, принципы функционирования». Он также считает, что НСНУ не нужная оппозиционность ради оппозиционности. Ровенский губернатор выразил мнение, что фракция «Нашей Украины» в парламенте может войти в антикризисную коалицию только в случае, если «антикризовики» поддержат европейский выбор Украины и ее вступление в ВТО.