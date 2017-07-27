В Киеве под АП произошла потасовка сторонников Саакашвили с полицией (фото, видео)

В Киеве под зданием Администрации президента Украины произошла потасовка сторонников лишенного украинского гражданства Михаила Саакашвили с полицией, передает "РБК-Украина".

Возле здания АП акцию протеста проводили около сотни сторонников Саакашвили. После потасовки полиция пропустила в здание АП инициативную группу.

Как сообщал УНИАН, в сообщении ГМС прямо не указано, что лишили гражданства именно Саакашвили.

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При этом отмечается, что материалы "насчет Михеила Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, полученные от грузинской стороны, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии".

Позже источник в АП сообщил, что Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость.