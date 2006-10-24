За изменения программы НСНУ отвечает Васюник

Руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ заявляет, что за подготовку изменений к программе политической партии “Народный Союз Наша Украина” отвечал член президиума совета партии, первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК.

В комментарии УНИАН Т.МОКРИДИ процитировала резолюцию второго съезда партии, в которой И.ВАСЮНИКУ “поручается возглавить и сформировать персональный состав постоянно действующей рабочей группы по подготовке изменений к программе партии и утвердить порядок внесения изменений и дополнений к программе партии”.

Т.МОКРИДИ подчеркнула, что на сегодня это решение никто не отменял.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая 21 октября с.г. на III съезде НСНУ, отметил кризис в партии и призвал съезд НСНУ дать объективную и жесткую оценку руководству партии и обновить ее состав.

По мнению Президента, одним из признаков этого кризиса является то, что после президентских выборов партия не смогла выработать главную идею своей деятельности. «Единственная идея была – мы партия Президента. Я это уважаю, но хочу сказать, что этого маловато», - отметил В.ЮЩЕНКО.