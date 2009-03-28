В Украине запланированы 11 учений с участием других стран

Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендует Верховной Раде Украины принять подготовленный Министерством обороны список проведения в 2009 году многонациональных учений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА, комментируя итоги заседания Совета.

По ее словам, в 2009 году на территории Украины планируется провести 11 учений, первое запланировано на апрель.

В то же время, подразделения Вооруженных Сил Украины предусматривается направить на 12 учений, которые будут проходить на территории других государств.

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что в Украину планируют приехать воинские подразделения из Российской Федерации, Беларуси, Словакии, Турции, Болгарии, Молдовы и других соседних стран, Украина также будет принимать участие в учениях на территориях стран-соседей.

«Мы имеем международные обязательства, и они ежегодно утверждаются», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Как известно, решение о допуске иностранных войск для участия в многонациональных учениях на территорию Украины принимает Верховная Рада.