В Харькове восстало троллейбусное депо

Коллектив троллейбусного депо №1 выразил протест против расформирования предприятия и выдвинул ряд требований, в случае невыполнения которых обещает опять прибегнуть к радикальным способам защиты своих интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, позицию от имени коллектива депо №1 обнародовал на встрече его работников с представителями Харьковского горсовета и профлидерами КП “Горэлектротранс” водитель троллейбуса Петр КУКУРУЗА.

Он отметил, что забастовка 16 октября, когда на линии Харькова не вышли почти 100 троллейбусов, позволила избежать начала “демонтажа и уничтожения депо” и нацелила людей на необходимость сформулирования “законных требований”, которые должны быть выполнены со стороны руководителей города и “Горэлектротранса”. Среди самых главных и первоочередных задач П.КУКУРУЗА назвал требование “не сносить депо №1, пока не будет построено новое депо в другом месте”, отставку генерального директора КП “Горэлектротранс” Алексея ПАЛАНТА и повышение зарплаты работникам всего предприятия.

Другие члены коллектива и профлидеры критиковали действия А.ПАЛАНТА, с приходом которого, по их словам, “начался спланированный развал депо №1”. Они выразили претензии относительно состояния троллейбусного парка, уровня зарплаты, “махинаций бухгалтерии”, социальной сферы и в целом поддержали требования коллектива.

На вопрос, почему нельзя провести реконструкцию депо №1, чтобы не переводить людей на другие, отдаленные, предприятия и не увольнять около 50 его работников, участники собрания получили ответ, что “реконструкция невозможна из-за плаунов и грунтовых вод под производственными корпусами, и она будет стоить на порядок выше, чем в целом строительство нового депо”.

Секретарь горсовета Г.КЕРНЕС объяснил, что “территория депо” еще три года назад была передана концерну “АВЭК” для сооружения рыночных структур (депо №1 расположено в районе Центрального рынка – УНИАН), но сегодня соглашение о передаче разорвано, и судьбу депо “будет решать территориальная община”. По его словам, есть решение выделить землю под сооружение нового депо на Алексеевке. Секретарь горсовета успокоил участников собрания и сказал, что люди могут работать как и раньше, поскольку “сегодня нет повода говорить о закрытии депо”. По его словам, “решение о его ликвидации аннулировано”, город вскоре закупит 80 новых троллейбусов, а “в проектах и планах территориальной общины - построить новое депо”. А пока, сказал Г.КЕРНЕС, “депо №1 здесь есть и будет”.

Кроме этого, Г.КЕРНЕС предложил ряд шагов, которые, как он считает, урегулируют ситуацию, а проблему зарплаты связал с вопросом повышения тарифов на проезд в городском электротранспорте. В то же время секретарь горсовета посоветовал А.ПАЛАНТУ “сделать выводы”. “А иначе, - отметил он, - выводы сделаем мы”.

В то же время руководитель общественной организации “Городской дозор” Владислав ПРОТАС, который был приглашен стачкомом депо и представлял независимые профсоюзы, указал на ряд “официальных показателей” в работе депо №1, которые, по его мнению, свидетельствуют об “абсурдности обвинений” в том, что это депо убыточно и выходом из ситуации может быть его ликвидация.

“Коллектив депо показал пример, как бороться за себя, а власть, к сожалению, еще раз подтвердила то, что принимает решение только тогда, когда начинаются забастовки. А когда люди молча терпят, то власть просто их ломает, как это недавно было с киосками”, - сказал В.ПРОТАС, комментируя события журналистам. Намерение ликвидировать предприятие он назвал “выгодной кому-то авантюрой”.

Руководитель “Городского дозора” считает, что в попытке ликвидации депо “есть чей-то тайный интерес”. “Возможно, - допустил он, - что городской власти, поскольку мэр говорил о намерениях продавать землю в центре Харькова, поэтому надо смотреть, кому же эта земля отойдет”.

По словам В.ПРОТАСА, “Городской дозор” “будет поддерживать коллектив депо, поможет провести аудит на предприятии и предоставит юридические консультации”. Кроме того, отметил он, “мы будем освещать это в прессе и показывать, насколько дееспособна власть”.

В ходе встречи коллектива депо №1 с представителями власти активисты “Городского дозора” совместно с работниками других депо провели многочасовое пикетирование возле проходной предприятия.