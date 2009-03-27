Кучма и Ющенко будут вместе работать на одного кандидата в Президенты?

12:44, 27 марта 2009
Политика
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Симоненко: готовится новая технология

Петр Симоненко
Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО убежден, что сможет «достойно представить» интересы КПУ на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам П.СИМОНЕНКО, если на съезде Компартии будет принято решение о выдвижении его кандидатуры на пост Президента Украины, то он будет принимать участие в избирательной кампании.

«К участию в этой политической акции я готов», - сказал П.СИМОНЕНКО, добавив: «Я смогу достойно представить интересы нашей партии».

Говоря о будущей президентской кампании, он отметил, что «сегодня готовится новая технология на президентские выборы».

«И КУЧМА, и ЮЩЕНКО, как порождения в данном случае американских интересов и американской системы будут работать на избрание Арсения ЯЦЕНЮКА Президентом Украины», - убежден П.СИМОНЕНКО.

По его мнению, «внешний фактор будет намного сильнее влиять на результаты выборов, чем внутренний».

По словам лидера КПУ, свидетельством того, что А.ЯЦЕНЮК - «это американский проект», является его презентация в Брюсселе».

Он также добавил, что на сегодня и СМИ подключились к активной поддержке А.ЯЦЕНЮКА, поскольку по телевидению ежедневно показывают, «откуда приветы он передает украинскому народу, куда едет и каких поросят смотрит».

Кроме того, П.СИМОНЕНКО в очередной раз отметил, что фракция КПУ выступает за внесения изменений в Конституцию, в которых необходимо предусмотреть избрание Президента в Верховной Раде.

 

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