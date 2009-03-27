Кучма и Ющенко будут вместе работать на одного кандидата в Президенты?

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО убежден, что сможет «достойно представить» интересы КПУ на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам П.СИМОНЕНКО, если на съезде Компартии будет принято решение о выдвижении его кандидатуры на пост Президента Украины, то он будет принимать участие в избирательной кампании.

«К участию в этой политической акции я готов», - сказал П.СИМОНЕНКО, добавив: «Я смогу достойно представить интересы нашей партии».

Говоря о будущей президентской кампании, он отметил, что «сегодня готовится новая технология на президентские выборы».

«И КУЧМА, и ЮЩЕНКО, как порождения в данном случае американских интересов и американской системы будут работать на избрание Арсения ЯЦЕНЮКА Президентом Украины», - убежден П.СИМОНЕНКО.

По его мнению, «внешний фактор будет намного сильнее влиять на результаты выборов, чем внутренний».

По словам лидера КПУ, свидетельством того, что А.ЯЦЕНЮК - «это американский проект», является его презентация в Брюсселе».

Он также добавил, что на сегодня и СМИ подключились к активной поддержке А.ЯЦЕНЮКА, поскольку по телевидению ежедневно показывают, «откуда приветы он передает украинскому народу, куда едет и каких поросят смотрит».

Кроме того, П.СИМОНЕНКО в очередной раз отметил, что фракция КПУ выступает за внесения изменений в Конституцию, в которых необходимо предусмотреть избрание Президента в Верховной Раде.