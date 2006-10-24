Томенко: Киевсовет раздаст землю ”правильным людям”

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО предупреждает, что на следующей сессии Киевсовета 26 октября “планируется рассмотреть десятки вопросов относительно раздачи земель “правильным людям”.

Об этом говорится в комментарии депутата, переданном УНИАН пресс-службой Н.ТОМЕНКО.

Он отмечает, что вместо того, чтобы решать целый ряд неотложных проблем города – теплоснабжение, рост коммунальных тарифов, проблемы вывоза мусора и его переработки и тому подобное, - киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ пытается обвинить отдельных политиков и журналистов в распространении якобы ложных сведений о нем. (УНИАН: 23 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал критику в свой адрес со стороны народного депутата, члена фракции БЮТ Н.ТОМЕНКО безосновательной. "Он человек не стабильный. Не имеет ни уважения, ни стабильного рейтинга в той системе, в которой он работает", - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя обвинение Н.ТОМЕНКО о разворовывании киевской властью земель, сообщает “Украинская правда”.)

“В то же время, - подчеркивает Н.ТОМЕНКО, - общеизвестным является факт, что на прошлом заседании Киевсовета решения по ключевым вопросам принимались со значительными нарушениями, которые могут свидетельствовать о существенных злоупотреблениях”. Он напомнил, что решение об отводе земельных участков принималось «в пакете», с нарушениями процедуры, без проведения земельных аукционов. Кроме того, Киевсовет предоставил городскому председателю фактически единоличное право поднимать тарифы на коммунальные услуги и определять размер платы, которую будут собирать с киевлян.

“Система земельного “дерибана” только разворачивается в столице. Ведь на следующей сессии Киевсовета, которая состоится 26 октября, планируется рассмотреть десятки вопросов относительно раздачи земель “правильным людям”, - добавил Н.ТОМЕНКО, отметив, что о таких планах ему рассказали депутаты Киевсовета.

При этом он обратил внимание на то, что ряд близких родственников Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО занимают ключевые должности в столичной власти. “Достаточно только вспомнить сына мэра Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО, который входит в состав бюджетной комиссии Киевсовета, фамилии Вячеслава СУПРУНЕНКО, зятя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, а также мужча сестры мэра Дениса КОМАРНИЦКОГО, который входит в наблюдательный совет ХК «Киевгорстрой», - отмечает Н.ТОМЕНКО.

Однако, по убеждению Н.ТОМЕНКО, более важным является то, что сейчас в столице складывается новая коррупционная система принятия решений. Он напомнил, что в свое время был одним из тех, кому удалось остановить незаконный «дерибан» предыдущей городской властью земельных участков в Киеве, незаконное выделение земли высокопоставленным должностным лицам в Пуще-Водице и рассмотрение городским советом вопросов выделения земельных участков до принятия решения о проведении земельных аукционов.

По словам народного депутата, темой отдельного исследования является вопрос: кто оплачивал чартерный авиаперелет Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Объединенные Арабские Эмираты, и за чей счет киевский мэр отдыхал на пляжах в то время, когда в столице Украины так непросто начинался отопительный сезон.

Н.ТОМЕНКО заметил, что за маской экстравагантного и чудаковатого политика кроется квалифицированный политический актер, который достаточно эффективно строит свою финансовую империю в столице Украины из своих родственников, людей из “Правэкс-банка” и при поддержке своего духовного учителя Сандея АДЕЛАДЖИ”, - считает Н.ТОМЕНКО. И поэтому, по его убеждению, главной задачей сегодня является не допустить, чтобы украинская столица стала или филиалом “Правэкса”, или “едино правильной” религиозной доктрины – учения “Посольства Божьего”.