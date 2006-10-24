Томенко: Киевсовет раздаст землю ”правильным людям”
"Дерибан только разворачивается"
Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО предупреждает, что на следующей сессии Киевсовета 26 октября “планируется рассмотреть десятки вопросов относительно раздачи земель “правильным людям”.
Об этом говорится в комментарии депутата, переданном УНИАН пресс-службой Н.ТОМЕНКО.
Он отмечает, что вместо того, чтобы решать целый ряд неотложных проблем города – теплоснабжение, рост коммунальных тарифов, проблемы вывоза мусора и его переработки и тому подобное, - киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ пытается обвинить отдельных политиков и журналистов в распространении якобы ложных сведений о нем. (УНИАН: 23 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал критику в свой адрес со стороны народного депутата, члена фракции БЮТ Н.ТОМЕНКО безосновательной. "Он человек не стабильный. Не имеет ни уважения, ни стабильного рейтинга в той системе, в которой он работает", - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя обвинение Н.ТОМЕНКО о разворовывании киевской властью земель, сообщает “Украинская правда”.)
“В то же время, - подчеркивает Н.ТОМЕНКО, - общеизвестным является факт, что на прошлом заседании Киевсовета решения по ключевым вопросам принимались со значительными нарушениями, которые могут свидетельствовать о существенных злоупотреблениях”. Он напомнил, что решение об отводе земельных участков принималось «в пакете», с нарушениями процедуры, без проведения земельных аукционов. Кроме того, Киевсовет предоставил городскому председателю фактически единоличное право поднимать тарифы на коммунальные услуги и определять размер платы, которую будут собирать с киевлян.
“Система земельного “дерибана” только разворачивается в столице. Ведь на следующей сессии Киевсовета, которая состоится 26 октября, планируется рассмотреть десятки вопросов относительно раздачи земель “правильным людям”, - добавил Н.ТОМЕНКО, отметив, что о таких планах ему рассказали депутаты Киевсовета.
При этом он обратил внимание на то, что ряд близких родственников Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО занимают ключевые должности в столичной власти. “Достаточно только вспомнить сына мэра Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО, который входит в состав бюджетной комиссии Киевсовета, фамилии Вячеслава СУПРУНЕНКО, зятя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, а также мужча сестры мэра Дениса КОМАРНИЦКОГО, который входит в наблюдательный совет ХК «Киевгорстрой», - отмечает Н.ТОМЕНКО.
Однако, по убеждению Н.ТОМЕНКО, более важным является то, что сейчас в столице складывается новая коррупционная система принятия решений. Он напомнил, что в свое время был одним из тех, кому удалось остановить незаконный «дерибан» предыдущей городской властью земельных участков в Киеве, незаконное выделение земли высокопоставленным должностным лицам в Пуще-Водице и рассмотрение городским советом вопросов выделения земельных участков до принятия решения о проведении земельных аукционов.
По словам народного депутата, темой отдельного исследования является вопрос: кто оплачивал чартерный авиаперелет Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Объединенные Арабские Эмираты, и за чей счет киевский мэр отдыхал на пляжах в то время, когда в столице Украины так непросто начинался отопительный сезон.
Н.ТОМЕНКО заметил, что за маской экстравагантного и чудаковатого политика кроется квалифицированный политический актер, который достаточно эффективно строит свою финансовую империю в столице Украины из своих родственников, людей из “Правэкс-банка” и при поддержке своего духовного учителя Сандея АДЕЛАДЖИ”, - считает Н.ТОМЕНКО. И поэтому, по его убеждению, главной задачей сегодня является не допустить, чтобы украинская столица стала или филиалом “Правэкса”, или “едино правильной” религиозной доктрины – учения “Посольства Божьего”.