Washington Post развеял миф о схожести контактов штаба Демократов с Украиной и команды Трампа с РФ

На фоне стремительно набирающего обороты в США расследования в отношении контактов предвыборного штаба Дональда Трампа с представителями России, издание Washington Post приводит весомые аргументы против предположений о том, что эти контакты по своей сути ничем не отличаются от связей штаба Хиллари Клинтон с представителями Украины.

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«Хотя на первый взгляд обе истории звучат похоже, и в теории оба правительства (РФ и Украины – УНИАН) желали предоставить помощь в изучении оппонентов, на этом, собственно, вся схожесть заканчивается», - отмечает эксперт издания.

Проведенный анализ указывает на три фундаментальных отличия иностранных контактов штабов кандидатов в президенты.

В первую очередь, «Россия считается противником США», в то время как Вашингтон считает Украину «союзником».

Второе серьезное отличие заключается в том, что «в случае с Россией, американские разведывательные службы узнали, что Владимир Путин отдал приказ на вмешательство в выборы в США», в то время как в случае с Украиной подобного «вертикального приказа» поддерживать предвыборную кампанию Хиллари Клинтон не было.

Более того, эксперт отмечает, что «типы собранной информации полностью отличаются».

«В случае с Россией это была информация, украденная хакерами у американских политических структур, и эти данные были получены и распространены в рамках скоординированной атаки», - отмечает представитель издания, добавляя, что в случае с Украиной «инкриминирующий документ был на самом деле опубликован в рамках государственного расследования, проводимого украинской стороной, и имел публичный характер».

Признавая тот факт, что все детали контактов штаба Дональда Трампа с РФ еще предстоит выяснить, эксперт считает, что уже сегодня «предельно ясно», что подобные сравнения с украинской стороной и демократами являются поверхностными.