Партия регионов требует должность в новом Тернопольском облсовете

Фракция Партии регионов в Тернопольском областном совете заявила о намерении не участвовать в голосованиях, “поскольку в новоизбранном совете сохранились негативные тенденции работы, присущие предыдущему облсовету”.

В заявлении, зачитанном во время сессии представителем фракции Партии регионов, депутатом облсовета Петром ГОЧЕМ, указывается, что “в соответствии с европейской и украинской практикой, для оппозиции предусмотрен полный доступ ко всем этапам принятия решений и всей информации о деятельности власти”. “Поэтому требуем закрепления квоты одного из заместителей председателя Тернопольского областного совета за оппозицией и избрания ее представителей на руководящие должности контролирующих комиссий - комиссии по вопросам регламента, законности и правовой политики и свободы слова и информации”, – сказал П.ГОЧ. Поскольку председатель облсовета Алексей КАЙДА на должность заместителей предложил представителя “Единого центра” Сергея ТАРАШЕВСКОГО и представителя Украинской народной партии Олега БОБЕРСКОГО, фракция Партия регионов выразила в своем заявлении возмущение “по поводу неконструктивных действий политических сил, имеющих большинство в Тернопольском областном совете”.

По убеждению депутатов из оппозиционной фракции, представителей ВО “Свобода”, “Единого центра”, УНП и Блока Литвина объединяет “только потребность распределения руководящих должностей и непомерное желание наживы”. “Мы вынуждены констатировать, что не зависимо от изменения политических вывесок и партийных флагов над депутатским корпусом, методы деятельности областного совета остаются неизменными. Право так заявлять дает нам закрытость при созыве сессии областного совета, кулуарность принятия решений и доминирование политической целесообразности и политических торгов над интересами всего общества”, – сказано в заявлении. П.ГОЧ также заметил, что когда представители Партии регионов хотели встретиться с претендентом на должность председателя облсовета, чтобы определиться, будут ли они его поддерживать, представители ВО “Свобода” отказали им во встрече, чтобы ее не трактовали как то, что “Свобода” строит договоренности с Партией регионов.