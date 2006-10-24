Тимошенко хочет прекратить ”мексиканский сериал”

БЮТ сожалеет, что «Наша Украина» еще не определилась со своим статусом.

Об этом сегодня на пресс-конференции в ВР сказала лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО после встречи с членами Всеукраинского совета церквей.

«Мы сожалеем, что до сих пор «Наша Украина» не определилась, где она: во власти или в оппозиции. Хочется этот мексиканский сериал уже прекратить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также выразила сожаление по поводу того, что после заявления о переходе в оппозицию снова звучат заявления о начале переговоров «с мафией, которая сегодня осела в парламенте».

В то же время она подчеркнула, что БЮТ готов к сотрудничеству, и ждет блок «Наша Украина» в оппозиции – главное, чтобы они поскорее определились.

При этом она отметила, что сегодняшняя ситуация в «Нашей Украине» является внутренним делом этой политической силы, и никто не имеет права вмешиваться в эту работу.