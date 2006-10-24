Коммунист Симоненко записался в борцы с диктатурой

«Отмена политической реформы влечет за собой отмену результатов президентских выборов 2004 года», - заявляет лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что заявления некоторых политиков о возможности отмены политической реформы являются безответственными и безосновательными.

«Политическая реформа началась, и должна продолжаться. Теперь - принятие законов, направленных на развитие самоуправления, судебную, налоговую реформы и тому подобное», - отметил лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО убежден, что, несмотря на безумное противодействие со стороны «помаранчевых», реформа состоится в полном объеме. «Я убежден, что попытки со стороны пропрезидентского лагеря и бютовцев уничтожить демократическое движение Украины в направлении парламентской республики и возобновить президентскую диктатуру кучмовского сорта, потерпят поражение», - заявил лидер коммунистов.

«Компартия приложит все усилия, чтобы предотвратить установление в Украине «помаранчевого кучмизма», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.