Черновецкий заявляет, что Тимошенко ходила в «Посольство Божье»

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утверждает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО посещала церковь «Посольство Божье» и молилась там.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня в интервью журналистам, когда комментировал шансы возможных кандидатов в Президенты Украины на ближайших выборах.

«Все, что она говорит, попадает прямо в сердце к людям, очень красивая, невероятно. Умная, образованная женщина, избранная Богом - сто процентов, очень верующая, православная», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время добавил, что нынешний премьер также посещает католические и протестантские церкви.

«Она молилась у моего духовного наставника – Сандея (АДЕЛАДЖИ), в церкви. Это факт. И она от этого никогда не отказывается», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.