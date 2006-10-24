Бессмертный подозревает, что Ющенко не в курсе

Лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ не согласен с оценкой Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что “Наша Украина” превратилась в закрытое акционерное общество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал вчера вечером в прямом эфире программы “Эпицентр” телеканала “1+1”.

“Это то место в выступлении Президента, с которым я не могу согласиться”, - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ .

“Мне кажется, что автор, который вписал в выступление Президента эти слова, далек от внутренней жизни “Нашей Украины”, - заявил он. - Потому что все решения, которые принимались в партии, проходили все “круги ада” – президиум и совет партии”.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также сообщил, что в этом году прошло 26 заседаний президиума и 11 заседаний совета. “Это в два раза больше, чем требует партийный устав”, - отметил лидер фракции.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ привел пример, как принимались решения об оппозиции. “Этот вопрос рассматривался и на президиуме, и на совете”, - сказал он. Отвечая на вопрос о механизме принятия партийных решений, он отметил, что 176 членов Совета НСНУ - это не 300 делегатов съезда Партии регионов.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, ни одно решение не принималось кулуарно или за закрытыми дверями, как, например, в БЮТ или Соцпартии.

На вопрос относительно возможности вхождения в партию новых членов, Р.БЕССМЕРТНЫЙ ответил: “Взять “Нашу Украину” деньгами или какими-то кулуарными вещами невозможно. Я категорически против “кулуарщины”, мелкой “возни”. Я убежден в том, что партию захватить деньгами или какими-то административными решениями невозможно. Партийцы просто взбунтуются”.

Говоря об идеологии партии, лидер фракции “Наша Украина” сказал, что НСНУ исповедует неоконсерватизм, то есть патриотизм, европейскую и евроатлантическую направленность, либеральную, свободно конкурирующую экономику.

“Мы являемся ассоциированными членами Европейской народной партии, которая основана именно на основе консервативно-либеральной идеологии, - продолжил Р.БЕССМЕРТНЫЙ. - Я вообще не знаю, откуда появилась дискуссия о том, что “Наша Украина” – внеидеологическая партия. Мы – единственная на сегодняшний день партия, которая имеет четко консервативную идеологию. Если мы посмотрим на программу “10 шагов навстречу людям” В.ЮЩЕНКО, программу партии, то они полностью отвечают неоконсерватизму”.

Как сообщал УНИАН, 21 октября на ІІІ съезде НСНУ в Киеве В.ЮЩЕНКО заявил, что не хочет, “чтобы партия превращалась в закрытое акционерное общество, где главные акционеры могут решать, что нужно для партии».