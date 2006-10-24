Чорновил понял, что Наша Украина - не партия

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ (Партия регионов) заявляет, что Партия регионов готова корректировать свои политические отношения с «Нашей Украиной» в рамках Универсала национального единства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом Т.ЧОРНОВИЛ заявил в интервью телеканалу «1+1».

«Мы готовы корректировать свою политическую линию с «Нашей Украиной» в тех рамках, которые не выходят за четкие позиции Универсала», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Народный депутат также подтвердил, что Партия регионов пока готова оставить за «Нашей Украиной» те должности, которые являются квотой Президента.

Вместе с тем, Т.ЧОРНОВИЛ назвал «Нашу Украину» «гвардией Президента, которая забыла о посохе». «Наша Украина» сегодня продемонстрировала, что она является всего-навсего определенной гвардией Президента в парламенте, и не больше. Мы с Президентом эти проблемы будем решать, а «Наша Украина», извините, больше ультиматумы может уже не ставить. Они должны или стать партией, и тогда диктовать свои условия, или если они гвардия, слушаться своего главнокомандующего», - считает он.