Бессмертный рассказал о своих проблемах Пиховшеку

Лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что если “Наша Украина” вернется к переговорам с антикризисной коалицией, он уйдет в отставку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал вчера вечером в прямом эфире программы “Эпицентр” телеканала “1+1”.

Он заявил: “Если по каким-то причинам “Наша Украина” вернется к диалогу с “антикризисниками”, я уйду в отставку”.

“Мы в оппозиции к правительству ЯНУКОВИЧА и к так называемой “антикризисной” коалиции. Решение об оппозиционности принято. Я не вижу никаких оснований, чтобы возвращаться к переговорному процессу”, - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, партия “Наша Украина” – открытая демократическая сила, действия которой всегда на виду. “Ни одно решение, которое обсуждается во время совета партии, не принимается принудительно, ведь 176 членов совета имеют свою позицию”, – сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, отвечая на вопрос, могут ли нашеукраинцев заставить проголосовать за возобновление переговоров с антикризисной коалицией.