Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 4 человека, в том числе двое детей

Боевики в пятницу, 21 июля, около 21:00 обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранены дети трех и девяти лет и две женщины. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"В результате обстрела из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия жилых домов по улице Молодежной и героев Чернобыля, были ранены четверо местных жителей. Все пострадавшие доставлены в Кураховскую районную больницу", - говорится в сообщении.

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"Девочка трех лет получила осколочное ранение передней стенки живота, девятилетний мальчик – осколочное ранение спины, правой голени и плеча, 19-летняя женщина – осколочное ранение левого предплечья и левого бедра, женщина 1963-го года рождения – осколочное ранение левого бедра. Состояние всех пострадавших врачи характеризуют как удовлетворительное", - добавили в СЦКК.

Украинская сторона отмечает, что боевики в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Боевики в очередной раз нарушили перемирие, объявленное на период сбора урожая, вновь продемонстрировали нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - подчеркнули в СЦКК.