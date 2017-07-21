Турчинов обсудил с Беланом вопрос гибридной агрессии РФ против Украины и Молдовы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с вице-премьер-министром Республики Молдова по вопросам реинтеграции Георге Беланом.

Как сообщила пресс-служба СНБО Украины, во время встречи собеседники обсудили вопросы углубления сотрудничества между странами в сфере безопасности и обороны.

Отдельно стороны обсудили вопросы гибридной агрессии РФ против Украины и Молдовы.

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«Гибридная агрессия РФ против суверенной страны началась в 1992 году с Молдовы», - сказал Турчинов и подчеркнул, что невыполнение Россией международных обязательств по выводу своих военных из Приднестровья является одним из факторов дестабилизации ситуации по безопасности в Европе.

Собеседники обсудили также комплекс мер и координацию действий по вопросам безопасности с целью стабилизации ситуации в регионе.

Белан подчеркнул, что Украина подает Молдове «хороший пример противодействия агрессии, в частности, борьбы с российской пропагандой». «Мы приняли проект закона об ограничении вещания информационных программ из тех стран, которые не подписали Европейскую конвенцию по трансграничному телевидению», - пояснил он.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в координации действий для восстановления территориальной целостности Украины и Молдовы.