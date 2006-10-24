Ющенко наградил губернатора ”женским” орденом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил Орденом княгини Ольги III степени председателя Днепропетровской областной государственной администрации Надежду ДЕЕВУ.

Об этом говорится в соответствующем Указе Президента, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Согласно Указу, Н.ДЕЕВА награждена “за весомые личные заслуги в решении вопросов социально-экономического и культурного развития Днепропетровской области, многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения”.