Фрадков и Янукович о газе говорить не будут

Газовая проблематика не будет обсуждаться на переговорах, которые премьер-министр России Михаил ФРАДКОВ проведет сегодня в рамках своего однодневного визита в Киев, сообщил РИА “Новости” информированный источник.

По его словам, основным мероприятием в рамках визита станет заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-украинской межгосударственной комиссии. С российской стороны комитет возглавляет М.ФРАДКОВ, с украинской - его коллега Виктор ЯНУКОВИЧ.

"Мы не планируем в рамках межправительственного комитета переговоров по газу. Эта работа идет на уровне хозяйствующих субъектов, и у них есть понимание, как эту проблему решать", - сказал источник.

При этом он отметил, что с августовской встречи двух премьеров в рамках саммита ЕврАЗэС в Сочи переговоры по газовой проблематике значительно продвинулись, перейдя в режим "нормального диалога".

Источник добавил, что на сегодня Украина практически завершила закачку газа в свои хранилища. "Мы надеемся, что у Украины не будет никаких проблем с обеспечением транзита в Европу на протяжении всей зимы", - заметил он в этой связи.

По словам источника, в ходе заседания межправительственного комитета не планируется обсуждать и вопрос создания российско-украинского газотранспортного консорциума, так как эта тема также находится в ведении хозяйствующих субъектов двух стран.

По информации радио «Свобода», также М.ФРАДКОВ намерен выяснить отношение Киева к проекту создания Единого экономического пространства.

Кроме того, по сообщению ряда СМИ, в ходе визита в Украину российский премьер планирует обсудить вопросы российско-украинского сотрудничества в сфере авиастроения. По данным источников в правительстве РФ, в частности, в Киеве речь пойдет о возможности серийного производства самолета Ан-124 в России. Ан-124 включен в стратегию развития авиапромышленности РФ.