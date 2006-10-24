Ющенко встретится с Фрадковым

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет в Киеве встречу с главой правительства Российской Федерации Михаилом ФРАДКОВЫМ.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, во время встречи планируется обсудить вопросы торгового сотрудничества и результаты заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украино-российской межгосударственной комиссии.

М.ФРАДКОВ прибудет в Украину для участия в заседании этого комитета.