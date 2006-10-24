Ющенко встретится с Фрадковым
08:28, 24 октября 2006Политика
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Планируется обсудить ряд вопросов
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет в Киеве встречу с главой правительства Российской Федерации Михаилом ФРАДКОВЫМ.
Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, во время встречи планируется обсудить вопросы торгового сотрудничества и результаты заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украино-российской межгосударственной комиссии.
М.ФРАДКОВ прибудет в Украину для участия в заседании этого комитета.
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