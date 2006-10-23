Возглавит ли Яценюк Нашу Украину?

И.о. председателя Совета партии “Народный союз “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ будет предлагать первому заместителю главы Секретариата Президента Арсению ЯЦЕНЮКУ возглавить рабочую группу по подготовке второй части съезда НСНУ. Об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал в прямом эфире телеканала “1+1”.

В то же время он не согласился с мнением журналистов, что человек, который возглавит эту группу, автоматически возглавит и партию. “Мы живем не во времена герентократии, и не обязательно глава похоронной комиссии становится следующим генеральным секретарем”, - сказал он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что после выступления Президента на съезде НСНУ и восстановления системы взаимоотношений с почетным главой партии необходим человек, который все время общается с Президентом и с партией. Именно этим Р.БЕССМЕРТНЫЙ объяснил свои планы предложить А.ЯЦЕНЮКУ возглавить рабочую группу. По его словам, в сотрудничестве с партией и Президентом этот человек должен отработать изменения к программе, уставу и определенный план деятельности партии на ближайшее время. Это позволит провести вторую часть съезда в деловом режиме, отметил он.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 21 октября, был объявлен перерыв в работе ІІІ съезда НСНУ на три недели. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время выступления на съезде подтвердил, что он остается почетным главой партии, и предложил провести съезд в два этапа. В.ЮЩЕНКО также подверг критике деятельность НСНУ и подчеркнул необходимость новых подходов в ее работе. Р.БЕССМЕРТНЫЙ объявил перерыв в работе съезда и сообщил, что будет создана рабочая группа, которая подготовит вторую часть съезда.

Сегодня руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ подтвердила информацию руководителя главной службы информационной политики Секретариата Президента Александра СЕМИРЯДЧЕНКО о том, что А.ЯЦЕНЮК не писал заявления о вступлении в НСНУ, несмотря на то, что 19 октября политсовет НСНУ единогласно проголосовал за его принятие в свои ряды.

По словам А.СЕМИРЯДЧЕНКО, сразу по окончании III съезда НСНУ и сам А.ЯЦЕНЮК сказал об этом журналистам, заверяя, что «сейчас нет оснований говорить о моем окончательном членстве в «Нашей Украине».